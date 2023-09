Brasil estreia contra o Catar no Pré-Olímpico de vôlei masculino

A seleção brasileira estreia no Pré-Olímpico de vôlei masculino, a partir das 10h (horário de Brasília) do próximo sábado (30) no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, contra o Catar.

A competição, que distribuirá vagas para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em 2024 em Paris (França), terá três países-sede: Brasil, com as partidas do Grupo A, Japão, com o Grupo B, e a China, com o Grupo C.

Todas as partidas do Grupo A serão disputadas no Maracanãzinho, ginásio que foi sede de grandes momentos da seleção brasileira de vôlei masculina, entre eles a conquista do ouro olímpico nos Jogos de 2016, que foram disputados no Rio de Janeiro.

“Voltar ao Maracanãzinho com certeza me remete aos Jogos Olímpicos de 2016, e estamos voltando justamente com o objetivo de ir aos Jogos Olímpicos. Espero que os anjos do Maracanãzinho, que nos abençoaram com o título em 2016, nos abençoem e possamos ir muito bem nesse classificatório e conquistar a vaga para 2024”, declarou o ponteiro Lucarelli.

Além de Brasil e Catar, o Grupo A conta com República Tcheca, Alemanha, Ucrânia, Cuba, Irã e Itália. As oito equipes jogarão contra todos os seus adversários de chave em uma única oportunidade. As duas primeiras colocadas garantirão vaga em Paris 2024.

Já o Grupo B, que também distribuirá duas vagas olímpicas, conta com Sérvia, Turquia, Estados Unidos, Egito, Finlândia, Eslovênia, Turquia e Japão. Por fim o Grupo C, que oferece mais duas passagens para Paris, terá Holanda, Canadá, Polônia, Bélgica, Bulgária, Argentina, México e China.