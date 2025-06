A seleção brasileira inicia uma nova fase nesta quinta-feira, 5, com o técnico Carlo Ancelotti à frente da equipe.

O Brasil enfrenta o Equador, em Guayaquil, pela 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Confira os detalhes da estreia e o que esperar do jogo:

Qual o horário do jogo?

A partida entre Brasil e Equador será disputada às 20h (de Brasília) no estádio Monumental de Guayaquil.

A expectativa é de um confronto bastante importante para o Brasil, que busca se recuperar após a goleada sofrida para a Argentina, por 4 a 1, em março, ainda sob o comando de Dorival Júnior.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão ao vivo na TV Globo , com narração de Luis Roberto e comentários de Júnior e Roger Flores.

Quem deve jogar?

Ancelotti tem apenas três treinamentos com o time, mas já deve promover algumas mudanças em relação ao último ciclo sob o comando de Dorival Júnior. A tendência é que a escalação do Brasil para o jogo contra o Equador seja a seguinte:

Provável escalação do Brasil:

Alisson (goleiro)

Vanderson, Marquinhos, Alex e Alexsandro (defensores)

Casemiro, Bruno Guimarães e Gérson (meio-campistas)

Estêvão, Richarlison e Vini Júnior (atacantes)

Raphinha está suspenso e não poderá jogar. Já Rodrygo está fora devido a uma lesão.

No Equador, a equipe também tem alguns desfalques, com Gonzalo Plata cortado por lesão e Enner Valencia começando no banco. A provável escalação do Equador para o jogo é a seguinte:

Provável escalação do Equador:

Hernán Galíndez (goleiro)

Angelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié e Pervis Estupiñán (defensores)

Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Alan Minda (meio-campistas e atacantes)

Kevin Rodríguez (atacante)

Importância do jogo para o Brasil

O Brasil ocupa atualmente a quarta colocação nas eliminatórias, com 21 pontos.

A vitória sobre o Equador, que está em segundo lugar com 23 pontos, pode ser crucial para as chances de classificação direta para o Mundial.

Caso vença os dois próximos jogos, a Seleção ficará muito próxima da vaga, podendo até garantir a classificação antecipada se a Venezuela, atual sétima colocada, não vencer seus jogos.