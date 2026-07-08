Brasil define representante para Copa do Mundo de eSports em 2026, com prêmio de R$ 230 milhões

PARIS* - A Esports Foundation definiu a organização que representará o Brasil na primeira edição da Esports Nations Cup (ENC), competição internacional de seleções nacionais de esportes eletrônicos marcada para novembro de 2026, em Riade, na Arábia Saudita.

A responsabilidade ficará com a Aliança Brasileira de Esports (ABE), coalizão formada por organizações do cenário competitivo brasileiro e liderada por Jaime Pádua, CEO da FURIA, e Yuri "Fly" Uchiyama, CEO da Gamers Club e ex-presidente do MIBR.

A escolha ocorreu após o processo de avaliação conduzido pela Esports Foundation para selecionar os chamados National Team Partners, entidades responsáveis por estruturar e administrar as seleções nacionais participantes do torneio.

A ABE reúne FURIA, LOUD, MIBR/LOS, paiN Gaming, Red Canids e Fluxo W7M. Pela estrutura definida para a competição, Jaime Pádua assumirá a função de Diretor Nacional da entidade, enquanto Yuri Uchiyama atuará como Manager da equipe que competirá sob o nome "Brasil Esports". Entre as atribuições da organização estão a definição de treinadores, a seleção de atletas, a coordenação da preparação da equipe e a representação oficial do país em ações institucionais e de mídia.

“A ABE representa a união da elite competitiva do ecossistema brasileiro sob uma mesma bandeira e é exatamente isso que os esports do Brasil precisavam para dar o próximo passo no cenário global. Existe muito talento espalhado em nosso país e essa vai ser uma ótima oportunidade para juntar todos eles no mesmo objetivo", disse Jaime Pádua.

“Essa coalizão não existia antes porque nunca houve um motivo tão grande. A ENC é o momento em que paramos de ser rivais e viramos um time. O Brasil tem os melhores jogadores do mundo, e agora terá a estrutura para provar isso numa Copa do Mundo de seleções", acrescentou Yuri “Fly” Uchiyama.

A Esports Foundation informou que mais de 100 países já integram o sistema da Esports Nations Cup, iniciativa criada para organizar competições internacionais entre seleções nacionais de esportes eletrônicos.

“A Esports Nations Cup apresenta algo que os esports nunca tiveram antes: um sistema global para seleções nacionais em uma escala sem precedentes”, afirmou Ralf Reichert, CEO da Esports Foundation. “A resposta que recebemos de todo o mundo mostra que as comunidades estão prontas para esse próximo passo. Junto com nossos parceiros, estamos construindo as estruturas que permitirão aos jogadores representar seus países e competir no maior palco dos esports. Com mais de 100 nações agora fazendo parte do sistema, o Esports Nations Cup sai do conceito e se torna realidade — estabelecendo os esports de seleções como uma parte duradoura do cenário competitivo global.”

Coalizão brasileira prepara seleção nacional para a Esports Nations Cup 2026 (Esports Foundation/Divulgação)

Como será o formato da competição?

A primeira edição da Esports Nations Cup será disputada entre os dias 2 e 29 de novembro de 2026, em Riade, com programação distribuída ao longo de quatro semanas.

A competição reunirá 16 modalidades de esportes eletrônicos. Cada jogo contará com regulamento próprio, sistema específico de classificação e número definido de seleções participantes.

A Esports Foundation anunciou investimento total de US$ 45 milhões, sendo US$ 20 milhões destinados à premiação de atletas e comissões técnicas, US$ 5 milhões reservados para organizações que fornecerem jogadores às seleções nacionais e outros US$ 20 milhões voltados ao desenvolvimento dos ecossistemas nacionais de esports.

A classificação combinará convites por ranking internacional com qualificatórias regionais disputadas de forma online. Segundo as regras da competição, metade das vagas será preenchida por convites diretos e a outra metade por classificatórias abertas às seleções das respectivas regiões.

Os times classificados para a fase final terão garantia de, pelo menos, três partidas. Nas modalidades disputadas em equipes de cinco jogadores, cada seleção poderá convocar, no máximo, três atletas pertencentes ao mesmo clube, regra criada para ampliar a diversidade de representantes.

O Brasil disputará vagas em todas as modalidades por meio das classificatórias regionais e também poderá receber convites conforme o posicionamento de suas equipes e jogadores nos rankings internacionais.

O investimento da Esports Foundation também inclui o ENC Development Fund, fundo anual de pelo menos US$ 20 milhões destinado às seleções participantes durante todo o ciclo bienal da competição. Os recursos poderão ser utilizados para custear passagens, hospedagem de atletas, integrantes das comissões técnicas e gestores das seleções, além da realização de programas de treinamento, centros de preparação, bootcamps, eventos com torcedores, apresentações oficiais das equipes e despesas operacionais dos programas nacionais ao longo do ano.

A Esports Foundation é uma organização sem fins lucrativos sediada em Riade dedicada ao desenvolvimento do cenário internacional de esportes eletrônicos. A entidade também organiza a Esports World Cup, competição anual de clubes, e passou a incorporar a Esports Nations Cup como torneio bienal voltado exclusivamente para seleções nacionais.

Criada para reunir atletas representando seus países, a Esports Nations Cup estabelece um modelo recorrente de competição internacional entre seleções, desenvolvido em parceria com produtoras de jogos, clubes e organizações do setor. A primeira edição será realizada em 2026, na Arábia Saudita.

A Aliança Brasileira de Esports foi criada especificamente para conduzir a participação brasileira na competição. A coalizão reúne organizações que tradicionalmente competem entre si no cenário nacional e internacional, passando a atuar em conjunto na estruturação da seleção brasileira para a disputa da Esports Nations Cup.

*O jornalista viajou a Paris a convite da Esports Foundation.