Brasil de Pelotas x Atlético-MG; veja horário e onde assistir ao vivo

Brasil de Pelotas e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 19h30, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A partida é válida pela terceira fase da Copa do Brasil.

O Galo entra em campo nesta quarta-feira em vantagem no confronto. Após vitória por 2 a 1 no primeiro jogo em Minas, a equipe garante a classificação apenas com um empate. Em caso de derrota por um gol, a partida irá para os pênaltis.

O técnico Eduardo Coudet relacionou 24 jogadores para viajar até o sul. A equipe ainda não conta com Guilherme Arana, Allan, Pedrinho, Alan Kardec e Igor Rabello, ambos se recuperando de lesão.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Brasil de Pelotas x Atlético-MG hoje

O jogo desta quarta-feira às 19h30 entre Brasil de Pelotas x Atlético-MG terá transmissão exclusiva na Amazon Prime Video

Como assistir o jogo Brasil de Pelotas x Atlético-MG online?

Você pode assistir a partida online através da plataforma Amazon Prime Video.

Quais são os próximos jogos do Atlético-MG ?

29/04 - Atlético MG x Athletico PR - Campeonato Brasileiro

02/05 - Atlético MG x Alianza Lima-PER - Copa Libertadores

