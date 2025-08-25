Brasil conquista nova medalha de prata pelo Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica

O Brasil conquistou mais uma medalha de prata no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, neste domingo, último dia de competições na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. O conjunto misto ficou na segunda colocação ao somar 28.550. Como o Brasil foi o primeiro a se apresentar, a nota alta deu o tom das apresentações das sete seleções restantes e a Ucrânia, com 28.650, passou o Brasil, mesmo com erro na série. A China completou o pódio ao somar 28.350.

Essa é a segunda medalha do Brasil neste Mundial. No sábado, elas haviam conquistado a prata inédita na prova olímpica (soma das séries simples e mista). O vencedor foi o Japão, e o bronze ficou com a Espanha.

Conjunto brasileiro e desempenho

O conjunto do Brasil é formado pelas ginastas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. A treinadora é Camila Ferezin.

O Brasil foi o primeiro a entrar na arena para a decisão da série mista. Com uma apresentação perfeita somou 28.550. Viu China (28.350) e Japão (27.350), seleções favoritas ao pódio, ficarem para trás. Até que chegou a Ucrânia, sexta seleção (de oito finalistas) a se apresentar. Elas fizeram 28.650 e ficaram com o ouro.

A história se repetiu: no sábado, na prova olímpica, o Brasil fez parte do grupo 1, teve desempenho ímpar e precisou aguardar grande parte das seleções se apresentarem para confirmar o pódio. E no finalzinho foi ultrapassada pelo Japão.

Outras finais e classificação histórica

Neste domingo, o Brasil também disputou a final da série simples, com cinco fitas, mas com muitos erros, o conjunto terminou em sexto lugar. O pódio foi formado pela China (ouro), Japão (prata) e Espanha (bronze).

Essa foi a primeira vez que o Mundial de GR foi disputado na América do Sul. No ano que vem, a sede será Berlim, na Alemanha.

O Brasil também teve suas duas ginastas do individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos, classificadas para a final geral. Bárbara Domingos terminou em nono, obtendo a melhor classificação da história para o país.