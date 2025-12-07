Brasil conquista a primeira Copa do Mundo de Futsal Feminino da história

A Seleção Brasileira fez história neste domingo, 7, ao conquistar o título da Copa do Mundo de Futsal Feminino 2025, primeira edição oficial do torneio organizado pela Fifa. O Brasil superou Portugal por 3 a 0 e levantou o troféu inédito, coroando uma campanha impecável.

Mais cedo, a Espanha goleou a Argentina por 5 a 1 e garantiu o terceiro lugar.

A competição reuniu 16 seleções divididas em quatro grupos, com as duas melhores de cada chave avançando ao mata-mata. Brasil e Portugal chegaram à decisão com 100% de aproveitamento, mas a força ofensiva da equipe brasileira prevaleceu na grande final.

O Brasil terminou a fase de grupos na liderança do Grupo D, com vitórias sobre Irã (4 a 1), Itália (6 a 1) e Panamá (9 a 0). Nas quartas de final, avançou após derrotar o Japão por 6 a 1. A semifinal contra a Espanha foi equilibrada, mas a seleção comandada por Wilson Sabóia confirmou a vaga na decisão ao vencer por 4 a 1.

No total, o Brasil encerra o Mundial com números impressionantes: 32 gols marcados e apenas 4 sofridos em seis partidas. A marca ainda coroou a brasileira Emilly como a artilheira da competição, com 7 gols.

Como foi a partida contra Portugal

Brasil e Portugal começaram a final com muita cautela, mas, aos seis minutos, Portugal quase abriu o placar em jogada ensaiada finalizada por Maria Pereira. A resposta brasileira veio em sequência, mas Ana Catarina (eleita quatro vezes a melhor goleira do mundo) fez duas grandes defesas e manteve o zero a zero.

A pressão brasileira aumentou, e, aos dez minutos do primeiro tempo, a artilheira Emilly acertou o ângulo da goleira portuguesa e abriu o placar.

No segundo tempo, o Brasil voltou ainda mais intenso. Logo no início, após jogada de Simone, Amandinha aproveitou o rebote para ampliar a vantagem para 2 a 0 e dar mais tranquilidade à Seleção na busca pelo título.

Mesmo em vantagem, o Brasil manteve a pressão, controlando o jogo e dando poucas oportunidades às portuguesas. Com atuação segura da goleira brasileira, Bianca, a equipe seguiu dominante. Nos minutos finais, Débora aproveitou a goleira portuguesa adiantada, marcou o terceiro gol e selou a vitória por 3 a 0.

Elenco campeão mundial

Goleiras

Bianca (Stein Cascavel-BRA)

Julia (Nun'Álvares-POR)

Fixas

Taty (CMB-ITA)

Diana (Bitonto-ITA)

Camila (Nun'Álvares-POR)

Alas

Amandinha (Torreblanca-ESP)

Emilly (Torreblanca-ESP)

Tampa (Roma-ITA)

Débora (CMB-ITA)

Simone (Kristall)

Luana (Stein Cascavel-BRA)

Pivôs