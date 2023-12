Boxing Day: entenda por que este feriado na Inglaterra faz tanto sucesso com futebol

Na Inglaterra, o Boxing Day é um feriado tradicional, celebrado no dia 26 de dezembro. Desde o fim do século XIX, após as festas natalinas, os ingleses tiram um dia em casa para descansarem ou até mesmo saírem para se divertir. Uma das opções de lazer, inclusive, é assistir um jogo da Premier League. Nesta terça-feira, por exemplo, cinco jogos estão programados para acontecer.

Neste período, para acompanhar uma partida ao vivo, as partidas do futebol inglês são a única opção dentro das principais ligas do continente europeu. Por conta disso, todas as atenções ficam voltadas à Inglaterra. As rodadas da segunda e terceira divisão inglesa também acontecem normalmente.

A tradição do Boxing Day já tem mais de cem anos no futebol inglês. A primeira partida aconteceu em 1860, entre Hallam FC e Sheffield FC. Até 1965, alguns jogos eram disputados no dia de Natal. De todas as edições, a mais memorável é a de 1963, em que 66 gols foram marcados em dez partidas no mesmo dia.

“Quando o mundo do futebol para o principal campeonato reina sozinho nas televisões do mundo, a NFL e a NBA seguem a mesma linha. Neste ano a NFL terá jogos nos dias 24 e 25. Já a NBA tem sempre uma rodada especial no dia 25, com confrontos selecionados e em horários específicos. Por ser um período com poucos eventos esportivos, as ligas que apostam nessas datas atraem para si toda a atenção dos amantes dos esportes. Com isso garantem visibilidade global para seus parceiros comerciais e fidelizam a base de fãs”, afirma Bruno Romeiro, sponsorship manager da agência de marketing esportivo Absolut Sport, e com passagem por oito anos no departamento de marketing da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, segue uma linha de raciocínio parecida. “Além de todo esse contexto histórico que envolve o Boxing Day, os jogos no dia 26 devem ser mantidos porque têm uma relevância no mercado internacional. Isso porque a Inglaterra não precisa lidar com as concorrências de outras competições nesta data, o que impacta diretamente na audiência”, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

Embora o Boxing Day seja importante para a Premier League do ponto de vista comercial, o impacto no calendário e no excesso de jogos no fim do ano são fatores que já geraram queixas de treinadores. Pep Guardiola, técnico do Manchester City, e Jurgen Klopp, do Liverpool, já reclamaram publicamente. “Escrevi uma carta para a Premier League dizendo obrigado”, ironizou o técnico espanhol dos Citizens na última edição do Boxing Day de 2020/2021 , em entrevista coletiva.