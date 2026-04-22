Bournemouth x Leeds: onde assistir, horário e escalações pela Premier League

Bournemouth e Leeds United se enfrentam nesta quarta-feira, 22 de abril, às 16h (horário de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth, pela 34ª rodada da Premier League.

O Bournemouth chega embalado pelo melhor momento de sua história recente na competição. A equipe comandada por Andoni Iraola está invicta há 13 jogos, com seis vitórias e sete empates, e ocupa a oitava colocação, empatada com Chelsea e Brentford na disputa por uma vaga em competições europeias.

Apesar da boa fase, o time não vence há quatro partidas em casa e tenta encerrar a sequência negativa diante da torcida.

Do outro lado, o Leeds United também vive momento positivo. O time de Daniel Farke vem de duas vitórias seguidas na liga, incluindo um triunfo fora de casa sobre o Manchester United, e avançou às semifinais da FA Cup após eliminar o West Ham nos pênaltis.

Com oito pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, a equipe busca manter a boa sequência como visitante, onde está invicta há cinco jogos.

Onde assistir a Bournemouth x Leeds United?

A partida terá transmissão da Xsports (TV aberta) e Disney+ (streaming).

Que horas é o jogo Bournemouth x Leeds United?

O jogo começa às 16h.

Prováveis escalações

Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)

Petrovic; Adam Smith, Senesi, Diakité e Truffert; Adams, Cook; Rayan, Alex Scott e Marcus Tavernier; Evanilson.

Leeds United (Técnico: Daniel Farke)

Perri; Bijol, Struijk e Bornauw; Bogle, Tanaka, Ampadu, Longstaff e Gudmundsson; Okafor e Nmecha.