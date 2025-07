Botafogo x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Botafogo enfrenta o Vitória nesta quarta-feira, 16, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo e Premiere.

O Botafogo chega embalado por três vitórias consecutivas e defende uma invencibilidade de cinco partidas. Com 21 pontos, o time ocupa a 6ª colocação, a seis pontos de Flamengo e Cruzeiro, e busca se manter no pelotão da frente.

Já o Vitória entra em campo com a missão de surpreender o líder do campeonato e encerrar um jejum de cinco jogos sem vitória. Com 11 pontos, o time baiano ocupa a 18ª posição e está na zona de rebaixamento.

Prováveis escalações:

Botafogo: John; Vitinho, Kaio, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Artur, Savarino e Álvaro Montoro; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Zé Marcos e Maykon; Willian Oliveira, Ronald Lopes, Ricardo Ryller, Matheuzinho e Lucas Braga; Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo x Vitória hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre Botafogo e Vitória será transmitido ao vivo pela Globo e Premiere, às 21h30.

Como assistir online o jogo do Botafogo x Vitória hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.