Botafogo x Vasco hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Este domingo é dia de clássico! Botafogo e Vasco se enfrentam neste domingo, 02, às 16h, no estádio do Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão.

O líder do Brasileirão, Botafogo com 30 pontos, está fazendo uma excelente campanha de jogos e supera o segundo colocado com uma folga de 7 pontos. Por outro lado, seu adversário e conterrâneo, Vasco da Gama, se encontra na 18ª posição com 9 pontos e luta para sair a todo custo da zona de rebaixamento.

O time do Botafogo entra em campo com um total de quatro desfalques, Patrick de Paula, Marçal, Gabriel Pires e Lucas Fernandes, todos por lesões.

O Vasco entra sem o atacante Gabriel Pec por suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, o volante Jair pode marcar ausência no jogo de hoje devido a fortes dores no joelho esquerdo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Botafogo x Vasco hoje?

O jogo deste domingo às 16h entre Botafogo e Vasco terá transmissão ao vivo no Premiere e TV Globo.

Como assistir o jogo do Botafogo x Vasco online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo

Quais são os próximos jogos do Botafogo ?

09/07 - Grêmio x Botafogo - Brasileirão série A

12/07- Patronato x Botafogo - Copa Sul-Americana (jogo 1)

Quais são os próximos jogos do Vasco ?