Botafogo x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Botafogo e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta sábado, 15, às 21h, no estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 15ª rodada do Brasileirão.

Líder isolado da competição, o Botafogo entra em campo buscando manter a boa fase. O Fogão está há 10 pontos do vice-líder Flamengo e caso vença o Bragantino, completará seis jogos de invencibilidade.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino, precisa vencer para alcançar as primeiras posições. A equipe vem de empate contra o São Paulo na última rodada e está na sexta colocação, com a mesma pontuação de Palmeiras, Fluminense, quinto e sexto respectivamente.

Onde assistir ao vivo Botafogo x Red Bull Bragantino pelo Brasileirão

O jogo deste sábado, às 21h, entre Botafogo e Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo na Premiere.

Como assistir o jogo Botafogo x Red Bull Bragantino online?

Você pode assistir a partida online através pelo Premiere, através das plataformas Amazon Prime Video e Globoplay.

Quais são os próximos jogos do Botafogo ?

19/07 - Botafogo x Patronato - Copa Sul-Americana

23/07 - Santos x Botafogo - Brasileirão Série A

LEIA TAMBÉM: