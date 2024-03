Botafogo x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Pré-Libertadores

Botafogo e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, 6, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é pelo jogo de ida da terceira fase da Pré-Libertadores 2024 e terá transmissão da ESPN (TV fechada), Star+ e Globoplay (streaming).

O Botafogo chega com confiança elevada após uma convincente goleada de 6 a 0 sobre o Aurora, da Bolívia, na fase anterior. Em contraste, o RB Bragantino avançou para esta fase apenas nos pênaltis, superando o estreante Águilas Doradas, da Colômbia. Confira a seguir onde assistir ao vivo o confronto entre Botafogo e RB Bragantino.

A mudança no comando técnico, com a saída de Tiago Nunes, teve um impacto significativo no desempenho do Fogão. Desde a demissão, que ocorreu após o primeiro jogo contra o Aurora, a equipe conquistou três vitórias consecutivas. No último confronto, venceu o clássico contra o Fluminense por 4 a 2, na Taça Guanabara, com gols de Marlon Freitas (duas vezes), Raí e Emerson Urso.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo x RB Bragantino hoje pela Pré-Libertadores

O jogo desta quarta-feira, às 21h30 , entre Botafogo e RB Bragantino terá transmissão ao vivo no ESPN (TV fechada), Star+ e Globoplay (streaming).

Como assistir online o jogo do Botafogo x RB Bragantino hoje?

Você pode assistir a partida online através da ESPN (TV fechada), Star+ e Globoplay (streaming).

Provável escalação do Botafogo

Gatito Fernández; Damián Suárez, Alexander Barboza, Lucas Halter e Hugo; Danilo Barbosa, Tchê-Tchê e Eduardo; Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares

Provável escalação do RB Bragantino

Cleiton; Nathan Mendes, Leonardo Realpe (Lucas Cunha), Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Lincoln e Eric Ramires; Vitinho, Helinho e Eduardo Sasha