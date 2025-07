Botafogo x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

O Botafogo e RB Bragantino se enfrentam nesta terça-feira, 29 de julho, às 19h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão no Sportv e Premiere.

A expectativa é de um duelo equilibrado, pois os dois times fazem campanhas positivas no Campeonato Brasileiro. O Glorioso é o sexto colocado com 26 pontos, um a menos que o quinto colocado Bragantino. Além disso, ambos se classificaram com autoridade para esta etapa da Copa do Brasil.

O Botafogo despachou o Capital de Brasília vencendo em casa por 4 a 0, e, apesar de perder de 1 a 0 no Distrito Federal com um time totalmente reserva, avançou sem dificuldades. Já o Massa Bruta perdeu para o Criciúma por 1 a 0 em Santa Catarina, mas atropelou os catarinenses com uma goleada de 6 a 1 em casa.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo x RB Bragantino hoje pela Copa do Brasil?

O jogo desta terça-feira, 19h, entre o Botafogo e RB Bragantino terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Quais são os prováveis times para o jogo?