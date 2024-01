Botafogo x Portuguesa-RJ: onde assistir, horários e escalações pelo Campeonato Carioca

O Botafogo e o Portuguesa-RJ se enfrentam nesta terça-feira, 30, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelo Campeonato Carioca.

O Botafogo avança no Campeonato Estadual entre aplausos e vaias, mantendo uma posição destacada. Apesar de ainda não ter conquistado totalmente a confiança de sua torcida em campo, a equipe se encontra na segunda colocação, com nove pontos, apenas um atrás do líder Fluminense, após três vitórias e uma derrota.

A partir do confronto contra a Portuguesa-RJ, o Botafogo adotará uma abordagem com menos rodízio e uma formação mais consistente. Os períodos de testes chegaram ao fim, e agora o foco é dar sequência a alguns nomes importantes do elenco nas estratégias do técnico Tiago Nunes, visando principalmente a fase eliminatória da Copa Libertadores.

O esquema tático com três zagueiros deverá ser mantido, uma vez que o mês de fevereiro se aproxima e o Botafogo ainda não conta com um lateral-direito de ofício.

A Zebra Carioca, como é conhecida, tem se destacado entre os clubes considerados menores nesta edição do Campeonato Carioca. Até o momento, conquistou sete dos 12 pontos disputados, colocando-se no G4, que garante o acesso às semifinais da competição.

Atual campeã da Copa Rio, a equipe apresenta potencial para criar dificuldades para o Botafogo. No último sábado, na Arena das Dunas, em Natal, a Portuguesa-RJ conseguiu um empate sem gols contra o Flamengo, mostrando sua competitividade. Entretanto, em confrontos anteriores contra grandes adversários, enfrentou algumas dificuldades, como a derrota para o Flamengo.

Provável escalação do Botafogo

Gatito, Halter, Barboza e Barbosa; Júnior Santos, Freitas, Tchê Tchê, Eduardo e Hugo; Sá (Savarino), Jeffinho e Tiquinho.

Técnico: Tiago Nunes.

Provável escalação do Portuguesa-RJ

​Dida, Ronaldo, Guerra, Filemon e Pará; Wellington, João Paulo (Coppetti), Rosa e Romarinho; Bonilha e Breno.

Técnico: João Carlos Ângelo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo pelo Campeonato Carioca?

O jogo desta terça-feira, às 21h30, entre Botafogo x Portuguesa-RJ terá transmissão ao vivo no Canal GOAT (Youtube).

Como assistir online o jogo do Botafogo?

Você pode assistir a partida online pelo Canal GOAT (Youtube).