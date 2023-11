Botafogo x Palmeiras: onde assistir, escalações e horários do jogo pelo Brasileirão

Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 1º, às 21h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 31ª rodada do Brasileirão.

O Botafogo segue como líder do Brasileirão desde a terceira rodada e tirar o Glorioso do topo da tabela tem sido um baita desafio para os outros clubes do Campeonato Brasileiro, mesmo que seus últimos jogos tenham sido mais desafiadores. A equipe de Lúcio Flávio perdeu o último jogo para o Cuiabá e, mesmo em casa, não vence há pelo menos quatro jogos.

Já o Verdão parece recuperado da crise após a eliminação da Libertadores. O clube chega ao Nilton Santos engajado após três vitórias importantes contra o Coritiba, São Paulo e Bahia. Caso triunfe contra o Glorioso, o time de Abel Ferreira pode encostar no topo da tabela — e ficar, assim, mais próximo do tão sonhado título.

Jogo com cara de final?

O jogo entre Botafogo e Palmeiras pode ser decisivo para a conquista do título do Brasileirão. Se vencer, o Botafogo estará a 9 pontos de distância do segundo colocado na tabela, com um jogo a menos, o que pode consagrá-lo, em breve, como vencedor do campeonato. O time de Lúcio Flávio, no entanto, vem oscilando em seus últimos jogos. Vale dizer que o Glorioso não ganha um Campeonato Brasileiro há 28 anos.

Por outro lado, se o Verdão ganhar o jogo, apertará a diferença com o primeiro colocado por apenas três pontos. No embalo de vitórias, se fizer uma boa campanha, o Palmeiras pode, também, desbancar o Botafogo e chegar ao título.

Escalações do Botafogo contra o Palmeiras

Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Escalações do Palmeiras contra o Botafogo

Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Botafogo x Palmeiras pelo Brasileirão hoje

O jogo desta quarta-feira, 1º, às 21h30, entre Botafogo e Palmeiras terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere.

Como assistir o jogo do Botafogo x Palmeiras online hoje?

A partida será transmitida pela Globo e Premier, que possui transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Botafogo?

06/11 - Vasco da Gama x Botafogo - Campeonato Brasileiro

09/11 - Botafogo x Grêmio - Campeonato Brasileiro

Quais são os próximos jogos do Palmeiras ?