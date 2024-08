Botafogo x Palmeiras: onde assistir e horário pela Libertadores

A partida entre Botafogo e Palmeiras é válida pelas oitavas de final da Libertadores. O jogo acontecerá nesta quarta-feira, 14, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O confronto promete ser um dos mais disputados da fase, com o Botafogo, líder isolado do Brasileirão, enfrentando um Palmeiras que busca manter seu domínio continental.

O time carioca vem embalado após uma boa sequência no campeonato nacional, enquanto o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, busca impor sua experiência na competição para avançar às quartas de final.

Onde assistir ao vivo o jogo Botafogo x Palmeiras hoje pela Libertadores?

O jogo desta quarta-feira, às 21h30, entre Botafogo e Palmeiras terá transmissão ao vivo na Globo, ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo Botafogo x Palmeiras hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Disney+.

