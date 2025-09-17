Botafogo x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

A partida entre Botafogo e Mirassol acontece nesta quarta-feira, 17 de setembro, às 19h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em duelo atrasado válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo no Premiere.

O Botafogo chega ao confronto após uma derrota para o São Paulo no Morumbi, enquanto o Mirassol venceu o Grêmio fora de casa e assumiu a quarta colocação na tabela, destacando-se na sua estreia na elite do futebol brasileiro.

As duas equipes vivem momentos opostos na competição, com o Mirassol sendo um dos destaques da temporada, enquanto o início de Davide Ancelotti à frente do Botafogo ainda é marcado por incertezas.

Onde assistir ao vivo o jogo entre Botafogo e Mirassol hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre Botafogo e Mirassol, às 19h30, terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo entre Botafogo e Mirassol hoje?

Você pode assistir à partida online através do Premiere Play.

Prováveis escalações

Botafogo (técnico: Davide Ancelotti):

Léo Linck

Vitinho

Kaio Pantaleão

Alexander Barboza

Alex Telles

Newton

Danilo

Savarino

Álvaro Montoro

Santi Rodríguez (Jeffinho)

Arthur Cabral (Chris Ramos)

Mirassol (técnico: Rafael Guanaes):