Botafogo x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 14h51.
A partida entre Botafogo e Mirassol acontece nesta quarta-feira, 17 de setembro, às 19h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em duelo atrasado válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo no Premiere.
O Botafogo chega ao confronto após uma derrota para o São Paulo no Morumbi, enquanto o Mirassol venceu o Grêmio fora de casa e assumiu a quarta colocação na tabela, destacando-se na sua estreia na elite do futebol brasileiro.
As duas equipes vivem momentos opostos na competição, com o Mirassol sendo um dos destaques da temporada, enquanto o início de Davide Ancelotti à frente do Botafogo ainda é marcado por incertezas.
Você pode assistir à partida online através do Premiere Play.