Botafogo x LDU hoje; veja horário e onde assistir ao vivo o jogo da Sul-Americana

Botafogo e LDU se enfrentam nesta terça-feira, 6, ás 23h, no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador. A partida é válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Líder do grupo A, o Fogão encara o principal adversário para garantir a vaga direta para a próxima fase. Os dois clubes tem oito pontos. Quem vencer dependerá apenas de si para garantir a vaga direta nas oitavas da Sula.

Quando se enfrentaram no Rio no primeiro turno da fase de grupos, a partida terminou empatada em 0 a 0. Além do desafio da altitude, o time precisará se recuperar da derrota no último final de semana para o Athletico no Brasileirão. O clube carioca segue na ponta da competição, mas vê o Palmeiras se aproximar.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Botafogo x LDU hoje?

O jogo desta terça-feira às 23h entre Botafogo x LDU terá transmissão ao vivo na Paramount+.

Como assistir o jogo do Botafogo online?

A partida será transmitida pela plataforma de streaming Paramount+.

Quais são os próximos jogos do Botafogo?