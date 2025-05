Botafogo x Internacional: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Botafogo e o Internacional se enfrentam neste domingo, 11, às 20h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Record (para o Rio de Janeiro), na CazéTV (YouTube) e no Premiere.

O Botafogo vive bom momento na temporada e tenta manter o embalo diante da torcida para seguir entre os líderes do campeonato. Já o Internacional, com elenco forte e foco dividido entre as competições, busca pontos importantes fora de casa para se consolidar no G6.

Onde assistir ao vivo o jogo Botafogo x Internacional hoje pelo Brasileirão?

