Esporte

Botafogo x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Botafogo x Grêmio é válida pelo Brasileirão

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 06h00.

Última atualização em 22 de novembro de 2025 às 11h58.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Botafogo e o Grêmio se enfrentam neste sábado, 22, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e Premiere.

Em busca de uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o Botafogo chega embalado após vencer o Sport por 3 a 2, de virada, em casa. Com o resultado, o clube alvinegro assumiu a quinta colocação na tabela e, em caso de vitória neste sábado, garante ao menos presença nas fases preliminares do torneio continental de 2026.

Para o confronto diante do Grêmio, o técnico Davide Ancelotti terá como desfalque o lateral Alex Telles, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Cuiabano será o substituto, após boa atuação no segundo tempo da última partida. A comissão técnica também avalia as condições físicas de Joaquín Correa e Santi Rodríguez, ambos com dores musculares.

Prováveis escalações

Botafogo (Técnico: Davide Ancelotti)

  • Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Jeffinho (Montoro), Artur e Kadir.

Grêmio (Técnico: Renato Portaluppi)

  • Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur e Cristaldo; Pavon, Amuzu e Carlos Vinícius.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo x Grêmio hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 19h30, entre Botafogo e Grêmio terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e Premiere.

Como assistir online o jogo do Botafogo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay (assinantes Premiere) e gratuitamente pelo CazéTV no YouTube.

  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos
Próximo

Mais de Esporte

Marketing de emboscada: o risco silencioso que desvaloriza o patrocínio esportivo

Jogos de hoje, sábado, 22 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

Lanús x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações da final da Copa Sul-Americana

Mais na Exame

ESG

COP30: Sem fósseis, novo rascunho de acordo é divulgado antes de plenária final

Brasil

Veja vídeo da cela especial que Jair Bolsonaro está preso na PF

Future of Money

Diversificar em dólar não é luxo, é sobrevivência em um cenário imprevisível

Casual

Salão do Automóvel de São Paulo hoje; conheça principais atrações