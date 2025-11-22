Botafogo x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Botafogo e o Grêmio se enfrentam neste sábado, 22, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e Premiere.

Em busca de uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o Botafogo chega embalado após vencer o Sport por 3 a 2, de virada, em casa. Com o resultado, o clube alvinegro assumiu a quinta colocação na tabela e, em caso de vitória neste sábado, garante ao menos presença nas fases preliminares do torneio continental de 2026.

Para o confronto diante do Grêmio, o técnico Davide Ancelotti terá como desfalque o lateral Alex Telles, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Cuiabano será o substituto, após boa atuação no segundo tempo da última partida. A comissão técnica também avalia as condições físicas de Joaquín Correa e Santi Rodríguez, ambos com dores musculares.

Prováveis escalações

Botafogo (Técnico: Davide Ancelotti)

Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Jeffinho (Montoro), Artur e Kadir.

Grêmio (Técnico: Renato Portaluppi)

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur e Cristaldo; Pavon, Amuzu e Carlos Vinícius.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo x Grêmio hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 19h30, entre Botafogo e Grêmio terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e Premiere.

Como assistir online o jogo do Botafogo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay (assinantes Premiere) e gratuitamente pelo CazéTV no YouTube.