Botafogo x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Botafogo e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira, 9, às 20h, no estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 33ª rodada do Brasileirão.

Em mais um confronto na busca do título do Brasileirão, o Botafogo espera com apoio do torcedor se reabilitar na competição. O Estrela solitária vem de derrota no clássico contra o Vasco e viu o Palmeiras empatar em número de pontos na liderança.

Já o Grêmio, que venceu o Bahia na última rodada, vai em busca de sua quinta vitória consecutiva. O Tricolor gaúcho está na quarta colocação e caso vença, pode entrar na briga pelo título.

Escalação do Botafogo contra o Grêmio hoje

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Diego Costa

Escalação do Grêmio contra o Botafogo hoje

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro (Fábio), Villasanti, Carballo, Cristaldo e Reinaldo; JP Galvão e Luis Suárez

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Botafogo x Grêmio hoje pelo Brasileirão Série A

O jogo desta quinta-feira, às 20h, entre Botafogo e Grêmio terá transmissão exclusiva no SporTV e Premiere.

Como assistir o jogo Botafogo x Grêmio online?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere nas plataformas Amazon Prime Vídeo e Globoplay.

Qual o próximo jogo do Botafogo ?

12/11 - Bragantino x Botafogo - Brasileirão Série A

Qual o próximo jogo do Grêmio ?