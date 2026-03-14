Botafogo x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste sábado pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico carioca conta com gosto amargo para o Glorioso, após eliminação na pré-libertadores enquanto o Rubro-negro vem de vitória contra o Cruzeiro pelo Brasileirão.

Como chega o Botafogo para o confronto

O Botafogo chega para o clássico tentando reagir após eliminação dolorosa na pré-libertadores, para o Barcelona de Guayaquil-EQU, por 2 a 1 no agregado. Agora, a equipe de Martín Ansalmi agora vira a chave e foca em subir na tabela pelo Brasileiro já que ocupa a 17ª colocação com apenas 3 pontos.

Como chega o Flamengo para o confronto

Equipe de Leonardo Jardim entra no clássico em melhor momento. O time venceu o Cruzeiro por 2 a 0 no Maracanã na rodada anterior, chegou a sete pontos e aparece no grupo de cima da tabela, ocupando a 6ª colocação após quatro jogos disputados.

Que horas e onde assistir a Botafogo x Flamengo

O clássico entre Botafogo e Flamengo terá transmissão ao vivo pelo Premiere e pelo Prime Video. A partida começa às 20h30, no horário de Brasília, neste sábado, 14 , no estádio Nilton Santos.