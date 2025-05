Botafogo x Estudiantes: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Libertadores

O Botafogo enfrenta o Estudiantes nesta quarta-feira, 14 de maio, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela fase de grupos da Libertadores. A partida promete ser uma grande disputa, com o time carioca buscando consolidar sua classificação, enquanto o Estudiantes, tradicional equipe argentina, entra em campo com o objetivo de roubar pontos fora de casa.

Com uma torcida apaixonada ao seu lado, o Botafogo tentará fazer valer o fator casa para sair com a vitória e dar um passo importante rumo à próxima fase da competição.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo x Estudiantes hoje pela Libertadores?

O jogo entre Botafogo e Estudiantes terá transmissão ao vivo na Globo, ESPN e Disney+, às 21h30.

Como assistir online o jogo do Botafogo x Estudiantes hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Disney+ ou ESPN.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo hoje pela Libertadores?

O jogo entre Botafogo e Estudiantes terá transmissão ao vivo na Globo, ESPN e Disney+, às 21h30.

Como assistir online o jogo do Botafogo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Disney+ ou ESPN.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.