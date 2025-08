Botafogo x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Neste domingo, 3 de agosto, o Botafogo recebe o Cruzeiro no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 16h, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será transmitido ao vivo pela Globo e Premiere.

O Botafogo vem de um empate por 1 a 1 contra o Corinthians em casa e soma 26 pontos, ocupando a 10ª posição na tabela.

Apesar de estarem oito pontos atrás do Cruzeiro, o Glorioso tem dois jogos a menos por conta de sua participação no Super Mundial de Clubes. Recentemente, o time carioca se empolgou com a vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, pela Copa do Brasil.

Já o Cruzeiro tem 34 pontos, ocupando a 4ª posição, mas vem de uma sequência de resultados decepcionantes. O time empatou sem gols em casa com o CRB pela Copa do Brasil e perdeu por 2 a 1 para o Ceará no fim de semana, também no Mineirão, pelo Brasileirão, o que gerou um certo desânimo na torcida.

Onde assistir ao vivo o jogo entre Botafogo e Cruzeiro hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre Botafogo e Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela Globo e Premiere, às 16h.

Como assistir online o jogo entre Botafogo e Cruzeiro hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

Escalação do Botafogo para o jogo contra o Cruzeiro

A provável escalação do Botafogo é: John; Vitinho, Alexander Barboza, Kaio Pantaleão e Cuiabano; Danilo (Newton), Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Artur, Arthur Cabral e Álvaro Montoro. Técnico: Davide Ancelotti.

Escalação do Cruzeiro para o jogo contra o Botafogo

A provável escalação do Cruzeiro é: Cássio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson. Técnico: Leonardo Jardim.