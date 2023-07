Botafogo x Coritiba hoje: onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Botafogo e Coritiba se enfrentam neste domingo, 30, às 16h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão.

A partida deste domingo envolve times de pontas opostas da tabela. O Botafogo é líder isolado do campeonato, com 11 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. Já para o Coritiba, que está na zona do rebaixamento, na 18ª posição, as perspectivas não são boas: o time não tem chance de sair do Z4 mesmo que consiga bater o líder fora de casa.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Botafogo x Coritiba do Brasileirão hoje

O jogo deste domingo, 30, às 16h, entre Botafogo e Coritiba terá transmissão ao vivo na TV Globo (no RJ) e no Premiere.

Como assistir o jogo do Botafogo online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Botafogo?