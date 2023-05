Botafogo x Cesar Vallejo: veja horário e onde assistir ao vivo o jogo da Sul-Americana

Botafogo e Cesar Vallejo se enfrentam nesta quinta-feira, 25, às 21h, no estádio Mansiche, no Peru. A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Em busca da classificação, o líder do Brasileirão busca a vitória fora de casa. O triunfo dá a chance do time carioca depender apenas de si para avançar para a próxima fase. Na outra partida do grupo, LDU e Magallanes empataram e abriram a chance do Fogão assumir a liderança.

O adversário não vive boa fase e vem de goleada contra o Universitario. O clube peruano acumula apenas uma vitória nos últimos sete jogos e está na oitava colocação no Campeonato nacional.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Botafogo x Cesar Vallejo

O jogo desta quinta-feira, às 21h, entre Botafogo x Cesar Vallejo terá transmissão na ESPN e Star+.

Como assistir o jogo Botafogo x Cesar Vallejo online?

Você pode assistir a partida online pelo aplicativo do Star+.

Quais são os próximos jogos do Botafogo ?

28/05 - Botafogo x Américo-MG - Campeonato Brasileiro

