Botafogo x Capital: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copa do Brasil

O Botafogo enfrenta o Capital nesta quarta-feira, 30 de abril, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela Copa do Brasil.

Atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores, o Glorioso busca conquistar seu primeiro título na história da competição.

A melhor campanha do clube foi em 1999, quando ficou com o vice-campeonato após perder para o Juventude. O Botafogo chega para este duelo após vencer o Fluminense por 2 a 0 no último sábado (26), pelo Campeonato Brasileiro, o que ajudou a aliviar a pressão sobre o elenco e deu mais tranquilidade ao técnico Renato Paiva para focar nesta nova fase da competição.

Apesar do favoritismo diante do Capital, equipe da Quarta Divisão, Paiva indicou que não deve poupar titulares. A expectativa é de que o time principal seja mantido, com algumas exceções, já que jogadores como Ryan, Elias e Allan seguem como opções. O time ainda não contará com Bastos, Santi e Nathan Fernandes. Os dois últimos devem retornar nas próximas semanas, enquanto Bastos segue como dúvida por tempo indeterminado.

Onde assistir ao vivo o jogo Botafogo x Capital pela Copa do Brasil?

A partida entre Botafogo e Capital terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 19h.

Como assistir online o jogo Botafogo x Capital pela Copa do Brasil?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, que transmite o jogo ao vivo.

Qual o horário do jogo Botafogo x Capital pela Copa do Brasil?

A partida será realizada às 19h, no horário de Brasília, desta quarta-feira, 30 de abril.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.