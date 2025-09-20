Esporte

Botafogo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Botafogo x Atlético-MG é válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 06h00.

Última atualização em 20 de setembro de 2025 às 11h42.

O Botafogo e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, 20, às 18h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão no Prime Video.

As equipes chegam para o confronto com objetivos opostos, embora ambas vivam um clima abaixo do esperado na temporada. O Botafogo luta contra uma crise após eliminações e um vexame em casa ao ceder o empate ao Mirassol, após estar vencendo por 3 a 0. O Atlético-MG, por sua vez, busca engrenar o trabalho com Jorge Sampaoli e se afastar da zona de rebaixamento.

Para o Botafogo, o foco agora é manter-se nas posições que classificam para a próxima Libertadores, que virou o principal objetivo da temporada. O técnico Davide Ancelotti deve manter a estrutura que foi a campo no último compromisso, enquanto Sampaoli tem a chance de mesclar o time de olho na volta contra o Bolívar, pela Sul-Americana.

No primeiro turno, ainda sob o comando de Renato Paiva, o Botafogo foi mal no Mineirão e perdeu por 1 a 0, com gol de Cuello. O atacante, que vinha sendo titular do Galo, sofreu grave lesão no tornozelo esquerdo e perderá o restante da temporada.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo x Atlético-MG hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 18h30, entre Botafogo e Atlético-MG terá transmissão ao vivo no Prime Video.

Como assistir online o jogo do Botafogo x Atlético-MG hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Prime Video.

Prováveis escalações:

  • Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo (Newton), Marlon Freitas e Savarino; Álvaro Montoro, Santi Rodríguez e Chris Ramos (Arthur Cabral). Técnico: Davide Ancelotti.
  • Atlético-MG: Everson, Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Rony e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.
