Botafogo x Athletico PR: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo Brasileirão

Botafogo e Athletico PR se enfrentam neste sábado, 21, às 21h, no estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 28ª rodada do Brasileirão Série A.

Após vencer o América MG na última rodada, o Botafogo busca manter a sequência para se aproximar cada vez mais do título brasileiro. O Fogão está na liderança com 12 pontos do segundo colocado, o Bragantino.

Do outro lado, o Athletico PR, vem de vitória contra o Grêmio na última rodada e busca se manter entre os primeiros da tabela. O Furacão está na quinta colocação e briga por uma vaga na zona de classificação para a Libertadores.

Escalação do Botafogo contra o Athletico PR

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Hugo; Marlon Freitas, Gabriel Pires, Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares, Victor Sá

Escalação do Athletico PR contra o Botafogo

Bento; Cacá, Thiago Heleno e Kaíque Rocha (Canobbio); Cuello, Erick, Fernandinho, Vitor Bueno, Zapelli e Esquivel; Pablo

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Botafogo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, às 21h, entre Botafogo e Athletico PR terá transmissão exclusiva no SporTV e Premiere.

Como assistir online Botafogo x Athletico PR hoje?

Você pode assistir a partida online através do Premiere, através da Amazon Prime Video e Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Botafogo ?

24/10 - Fortaleza x Botafogo - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Athletico PR ?