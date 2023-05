Botafogo x Athlético-PR hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Botafogo e Athlético-PR se enfrentam nesta quarta-feira, 31, às 21h30, no estádio no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Botafogo chega em uma partida acirrada contra o Furação paranaense. Para garantir a vaga nas quartas de final, o clube precisa de uma vitória com um mínimo de dois gols de diferença. Se ganharem por um gol, a decisão vai para os pênaltis.

Na última quarta-feira, 17, o alvinegro, que estava quase garantindo a vitória, acabou perdendo de virada por 3 a 2. Mas no geral, o time está bem preparado: vem de três vitórias, por 1 a 0 contra o Fluminense no Brasileirão; 3 a 2 contra o César Vallejo pela Copa Sul-Americana e 2 a 0 no Brasileirão contra o América-MG.

Já o Athlético-PR enfrenta um momento de instabilidade. Apesar da vitória contra o rival carioca, o Furacão passou por três derrotas. Perdeu por 2 a 0 do Bragantino, 2 a 1 do Atlético-MG e 2 a 1 do Grêmio.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Botafogo x Athlético-PR hoje

O jogo deste domingo às 21h30 entre Botafogo e Athlético-PR terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV 3, Amazon Prime Video e Premiere.

Como assistir o jogo do Botafogo online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Botafogo?