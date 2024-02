Botafogo-SP x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Paulista

Botafogo-SP e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 14, às 21h35, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A partida é pela oitava rodada do Campeonato Paulista e terá transmissão da Record TV e Paulistão Play.

Após vencer a Portuguesa por 2 a 0 na rodada passada, o Corinthians espera manter a sequência para subir na classificação. A equipe é a última colocada no grupo C e precisa vencer para aumentar as chances de classificação.

Do outro lado, o Botafogo também está em situação parecida. A equipe está na última colocação do Grupo D e assim como o Corinthians, precisa vencer para subir na tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje pelo Campeonato Paulista?

21h35 , entre Botafogo-SP e Corinthians terá transmissão ao vivo na Record TV e Paulistão Play . O jogo desta quarta-feira , àsentreterá transmissão ao vivo na

Como assistir online o jogo do Corinthians hoje?

Você pode assistir a partida online através do Paulistão Play.

Provável escalação do Corinthians

Cássio; Léo Maná, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto

Provável escalação do Botafogo-SP

João Carlos; Lucas Dias, Fábio Saches e Bernardo Schappo; Wallison, Matheus Barbosa, Carlos Manuel (Fillipe Soutto), Douglas Baggio e Jean Victor; Emerson Negueba (Toró) e Alex Sandro

Qual o próximo jogo do Corinthians?