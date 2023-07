Botafogo-SP Nicnet Eurobike recebe shows na Arena para reverter quase R$ 6 milhões em investimentos

A realização de shows na Arena Nicnet Eurobike tem sido aliada do Botafogo-SP para garantir novas fontes de receita.

Durante esta semana, outros dois eventos contribuirão com os cofres do clube. Um é a gravação do DVD “JB&V 21 In Concert”, de João Bosco & Vinícius, na próxima quarta-feira, 26, e o outro é o primeiro Festival Cabaré do Brasil, no próximo sábado, 29, com atrações como Leonardo, Bruno & Marrone, Zezé di Camargo Rústico, Rionegro & Solimões, Yasmin Santos e Cézar & Paulinho.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

Conforme divulgado pelo clube no site oficial, a quantia a ser arrecadada com os aluguéis nesta temporada é de R$ 5,6 milhões. O valor corresponde a 16% dos cerca de R$ 35 milhões previstos no orçamento do Pantera em 2023. “Inaugurada em 2019, a Arena Nicnet Eurobike proporciona lazer e conforto ao nosso torcedor, e ainda possibilitou a criação de novas fontes de receita para o Botafogo-SP”, pontua Adalberto Baptista, gestor da SAF do Botafogo S.A.

Com os shows, o gestor também ressalta como local moderno também é responsável por criar um novo polo de eventos na cidade de Ribeirão Preto: “Com a arena, Ribeirão Preto entrou para a rota de grandes shows. Em especial os internacionais, que antes ocorriam somente na cidade de São Paulo. Porém, passamos a ser referência com um espaço moderno, atraindo novos negócios, investimentos e, também, torcedores para os jogos”.

Anteriormente, o espaço já recebeu eventos como a apresentação do “Abba The Show”, e de shows como o de despedida da banda Kiss, e das bandas Guns N’ Roses e Iron Maiden. Neste ano, ainda estão previstos shows do Rod Stewart, em 29 de setembro, e Tardezinha, com Thiaguinho, no dia 2 de dezembro.

O clube ainda conta com outras formas de arrecadação com a Arena Nicnet Eurobike, com empreendimentos como uma unidade do Hard Rock Café e da loja oficial do clube, Pantera Shop. Além dessas fontes de receita, o Pantera também impulsionou os ganhos para esta temporada com o acesso à Série B, garantindo maiores cotas e um aumento no valor da camisa com patrocínios em 400%, entre o final de 2022 e o primeiro semestre deste ano.

Pela Série B do Brasileirão, o clube é o nono colocado e está a cinco pontos do G4. Com a primeira metade da competição encerrada, a equipe, apesar de ainda ter um jogo atrasado com a Chapecoense, já garantiu seu melhor primeiro turno na história. Com 30 pontos, a atual campanha supera a de 2019, quando o Pantera havia somado 27 pontos a essa altura. O próximo jogo é contra o Juventude no próximo sábado, às 15h30, em Ribeirão Preto.