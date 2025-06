Botafogo demite técnico depois de perder para o Palmeiras no Mundial de Clubes

O Botafogo anunciou, na manhã desta segunda-feira, 30, a demissão do técnico Renato Paiva. O treinador português foi informado da decisão ainda na noite do domingo, 29, após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

A passagem de Paiva pelo clube contou com a classificação para as oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil, além de um feito internacional de grande repercussão. O time venceu o Paris Saint-Germain na fase anterior do torneio mundial, o que foi citado como destaque no comunicado oficial do clube.

“Renato Paiva não é mais o técnico da equipe principal. Agradecemos pelos serviços prestados e destacamos a vitória contra o PSG”, publicou o clube em suas redes sociais.

A diretoria do Botafogo já iniciou a busca por um novo comandante para a temporada, em meio ao calendário decisivo das competições nacionais e internacionais.

Vitória contra o PSG não foi suficiente

Mesmo com o triunfo de peso diante do PSG na Copa do Mundo de Clubes, o desempenho inconsistente nas demais partidas, especialmente a eliminação para o Palmeiras, pesou na avaliação da diretoria.

Renato Paiva havia assumido o comando técnico do Botafogo no início da temporada e permaneceu por poucos meses no cargo.