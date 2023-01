Botafogo anuncia patrocínio de R$ 55 milhões, o maior da história do clube

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira, 6, a Parimatch como a nova patrocinadora master do clube. O contrato com a empresa de apostas online terá duração de dois anos e vai render R$ 55 milhões aos cofres do time carioca.

Este é o maior contrato de patrocínio dos 128 anos de história do Botafogo, que no início de 2022 aprovou a criação da SAF do clube, adquirida pelo empresário John Textor, por meio da holding Eagle Football. O contrato tem validade de janeiro de 2023 a dezembro de 2024.

“O Botafogo vive um período de reposicionamento internacional com o crescimento do Eagle Football, e está se reestruturando em todos os setores para atrair os melhores parceiros. Temos a felicidade de ser o clube escolhido pela Parimatch, gigante do mercado de apostas, para expandir seus negócios pelo Brasil. Grande satisfação em assinar o maior contrato de patrocínio da história do clube. Bem-vinda, Parimatch”, comemrou John Textor.

A marca vai estampar o principal espaço no uniforme do clube no lugar da Blaze.bet. Os outros patrocinadores do Botafogo são Reebok, fornecedora de material esportivo, Brahma, Champion Watch e Tim.

Anton Rublievskyi, CEO da Parimatch International, disse que é uma honra para empresa patrocinar um clube como o Botafogo. “No Brasil, o futebol não é apenas um jogo – é um fenômeno cultural que une as pessoas. Ele une jovens e velhos, mulheres e homens, ricos e pobres, fazendo o sangue correr em suas veias mais rápido enquanto assistem ou jogam seu jogo favorito. Procuramos um time que compartilhasse dos nossos valores, tivesse uma história rica, torcedores leais e GRANDES ambições para o futuro. Temos certeza de que encontramos o CERTO — Botafogo. É uma grande honra para nós nos unirmos a esta equipe e conquistarmos novos patamares juntos! Vamos começar o novo ano com força e continuar apoiando e crescendo a indústria do esporte no Brasil", disse.

LEIA TAMBÉM: