Boston Celtics x Miami Heat: veja horário e onde assistir ao vivo hoje o jogo 7

Boston Celtics e Miami Heat se enfrentam nesta segunda-feira, 29, às 21h30, no TD Garden, em Boston. O jogo é o sétimo das finais da Conferência Leste da NBA.

A disputa está acirrada, posto que ambos os times estão empatados. O time de Miami levou as três primeiras, e os Celtics vieram depois com também três vitórias. Assim, quem vencer e atingir a quarta vitória estará classificado para as finais da NBA.

Se vencer o jogo de hoje, o Celtics fará história. Nenhum time da NBA que abriu o campeonato com 3 a 0 nos playoffs foi derrotado. A franquia de Boston não somente empatou a série, depois de por 3 a 0, como também fará o jogo 7 em casa.

Histórico dos times

No jogo quatro, o Boston mostrou que está vivo e pode fazer história virando a série. O destaque da partida foi Jayson Taum com 33 pontos. No jogo 6, Derrick White fez história quando colocou a franquia 17 vezes campeã da NBA, com vitória de 104 a 103. O ponto decisivo aconteceu no último segundo da partida.

Já o Heat, apesar da derrota, teve boa atuação de Jimmy Butler e de Caleb Martin. Nos últimos segundos, o jogo foi, de fato, disputado ponto a ponto. O craque do Heat converteu os três lances livres, deu ao time de Miami a liderança e fez com que os visitantes tivessem apenas três segundos numa última posse antes do fim da partida.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Boston Celtics x Miami Heat

O jogo desta segunda-feira ,às 21h30 entre Boston Celtcs e Miami Heat terá transmissão ao vivo no SporTV 2, Amazon Prime e TNT transmitem ao vivo.

Como assistir ao jogo Boston Celtics x Miami Heatonline?

A partida será transmitida pela plataforma NBA League Pass e Amazon Prime Video.

Quando começam as finais da NBA?

O primeiro jogo das finais da NBA será no dia 1 de junho.