Boston Celtics x Miami Heat: veja horário e onde assistir ao vivo hoje o jogo 5

Boston Celtics e Miami Heat se enfrentam nesta terça-feira, 23, às 21h30, no TD Garden, em Boston. O jogo é o quinto das finais da Conferência Leste da NBA.

A série está 3 a 1 para o Heat. No jogo quatro, o Boston mostrou que está vivo e pode fazer história virando a série. O destaque da partida foi Jayson Taum com 33 pontos. O Heat, apesar da derrota, teve boa atuação de Jimmy Butler e de Caleb Martin. O jogo terminou 116 x 99. Apesar da esperança do Celtics na virada, o Heat segue a apenas uma vitória das finais.

Caso vença, a franquia de Miami será o primeiro oitavo colocado na temporada regular a conseguir chegar na final da final da competição desde o New York Knicks de 1999. Uma virada do Celtics será a primeira vez em 150 disputas de playoffs que uma equipe consegue a virar após derrota nos três primeiros jogos da série.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Boston Celtics x Miami Heat O jogo desta terça-feira às 21h30 entre Boston Celtcs e Miami Heat terá transmissão ao vivo no SporTV 2, Amazon Prime, TNT Como assistir ao jogo Boston Celtics x Miami Heat online? A partida será transmitida pela plataforma NBA League Pass e Amazon Prime Video. Quais são os próximos jogos entre Boston Celtics x Miami Heat?