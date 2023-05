Boston Celtics x Miami Heat: veja horário e onde assistir ao vivo o jogo dos playoffs da NBA

Boston Celtics e Miami Heat se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 21h30. O jogo é o primeiro dos playoffs da Conferência Leste da NBA

Após eliminar o Philadelphia 76ers na última fase por 4 a 3, o Boston Celtics busca repetir o triunfo diante do Heat. Pelo terceiro ano consecutivo, a equipe chega a essa fase final, liderada pelo pivô Jason Tatum, que marcou 51 pontos no último jogo. Para a partida, o técnico Joe Mazzulla pode não contar com o ala italiano Danilo Gallinari.

Do outro lado o Miami Heat, que superou o New York Knicks nas semifinais, busca nas mãos de Jimmy Butler repetir o feito e se classificar.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Boston Celtics x Miami Heat

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Boston Celtcs e Miami Heat terá transmissão ao vivo na Amazon Prime Vídeo, TNT Sports e na plataforma de streaming NBA League Pass.

Como assistir ao jogo Boston Celtics x Miami Heat online?

A partida será transmitida pela plataforma NBA League Pass.

Quais são os próximos jogos entre Boston Celtics x Miami Heat?