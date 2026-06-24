Esporte

Fase de grupos copa 2026

Bósnia e Herzegovina x Catar: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto desta quarta-feira, 24 de junho, pelo Grupo B

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 24 de junho de 2026 às 06h01.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Bósnia e Herzegovina e Catar, apontando cenário equilibrado no jogo desta quarta-feira, 24 de junho, pelo Grupo B.

Em termos gerais, a Bósnia e Herzegovina aparece com 44,3% de chance de vitória contra 30,4% do Catar, enquanto o empate tem 25,3% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é empate por 1 a 1, com 11,8% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória da Bósnia e Herzegovina por 1 a 0 com 10,0%, vitória do Catar por 0 a 1 com 7,9%, vitória da Bósnia e Herzegovina por 2 a 1 com 8,7% e vitória do Catar por 1 a 2 com 7,1%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

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