Borussia x Augsburg: horário e prováveis escalações do jogo da Bundesliga

BERLIN, GERMANY - JANUARY 24: Nico Schlotterbeck of Borussia Dortmund celebrates scoring his team's second goal during the Bundesliga match between 1. FC Union Berlin and Borussia Dortmund at Stadion An der Alten Foersterei on January 24, 2026 in Berlin, Germany. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images) (Stuart Franklin /Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 14 de março de 2026 às 07h01.
Borussia Dortmund e Augsburg se enfrentam neste sábado, 14, pela Bundesliga 2025/2026, no Signal Iduna Park, em Dortmund.
O Borussia chega em boa fase: são 55 pontos em 25 jogos, com 16 vitórias, sete empates e duas derrotas.
O time tem o terceiro melhor ataque da competição, com 53 gols marcados, e conta com Serhou Guirassy como principal referência ofensiva — 12 gols em 24 partidas. Maximilian Beier contribui com oito gols e quatro assistências, enquanto o defensor Julian Ryerson lidera a equipe em assistências, com 11.
O Augsburg chega em situação mais delicada, na parte intermediária da tabela, com 31 pontos — nove vitórias, quatro empates e 12 derrotas. O time sofreu 43 gols, um dos piores números defensivos da competição. Alexis Claude-Maurice é o principal jogador ofensivo da equipe, com quatro gols e quatro assistências.
No histórico recente, o equilíbrio chama atenção: nos últimos cinco confrontos diretos, cada time venceu duas vezes, com um empate.
Borussia Dortmund x Augsburg acontece às 11h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund.
Borussia Dortmund (Técnico: Nuri Şahin)
Gregor Kobel; Waldemar Anton, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck e Julian Ryerson; Felix Nmecha, Marcel Sabitzer e Daniel Svensson; Karim Adeyemi, Serhou Guirassy e Maximilian Beier.
Augsburg (Técnico: Jess Thorup)
Finn Dahmen; Mads Pedersen, Keven Schlotterbeck, Arthur Chaves e Dimitrios Giannoulis; Kristijan Jakic, Han Massengo e Robin Fellhauer; Mert Kömür, Rodrigo Ribeiro e Fabian Rieder.