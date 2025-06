Borussia Dortmund x Ulsan Hyundai: onde assistir, horário e escalações pelo Mundial de Clubes

O Borussia Dortmund encara o Ulsan Hyundai nesta quarta-feira, 25 de junho, às 16h, no TQL Stadium, em Ohio, EUA, pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da FIFA 2025.

Após uma estreia difícil contra o Fluminense, o Dortmund se recuperou ao vencer o Mamelodi Sundowns por 4 a 3 na segunda rodada, garantindo uma vaga na decisão final do grupo.

O time do técnico Niko Kovac precisa de um simples empate para avançar, mas, para passar como líder, precisa vencer e fazer saldo de gols. O Dortmund tem a mesma pontuação do Fluminense, mas com um gol a menos de saldo (1 contra 2 do Flu). Assim, caso o time brasileiro vença o Mamelodi Sundowns, os alemães precisarão vencer por um saldo superior ao do Fluminense para garantir a liderança do grupo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Borussia Dortmund x Ulsan Hyundai pelo Mundial de Clubes?

O jogo entre Borussia Dortmund e Ulsan Hyundai terá transmissão ao vivo no Sportv 2, DAZN e CazéTV, às 16h.

Quais são as prováveis escalações para o jogo entre Borussia Dortmund e Ulsan Hyundai?

Borussia Dortmund: Kobel; Süle, Anton e Bensebaini; Yan Couto, Jobe Bellingham, Nmecha, Gross e Svensson; Brandt e Guirassy. (Técnico: Niko Kovac)

Kobel; Süle, Anton e Bensebaini; Yan Couto, Jobe Bellingham, Nmecha, Gross e Svensson; Brandt e Guirassy. (Técnico: Niko Kovac) Ulsan Hyundai: Hyeon-woo; Trojac, Seo Myong-guan (Jae-Ik Lee), Kim Yong-gwon e Ludwigson; Lee Chung-young, Jung Woo-young, Bojanic e Ko Seung-Beon; Um Won-sang e Erick Farias. (Técnico: Kim Pan-Gon)

Como assistir online o jogo do Borussia Dortmund x Ulsan Hyundai?

Você pode assistir à partida online pelo DAZN e CazéTV.