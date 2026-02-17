Borussia Dortmund x Atalanta: onde assistir e horário pela Champions League

Borussia Dortmund e Atalanta se enfrentam nesta terça-feira, 17, às 17h, no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha. A partida é válida pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Uefa Champions League e terá transmissão ao vivo no Space e HBO Max.

O Borussia Dortmund vive uma sequência positiva na temporada, com sete vitórias nos últimos dez jogos. O desempenho tem sido sustentado, principalmente, pelos bons inícios de partida. A equipe alemã tem assumido o controle desde os primeiros minutos, impondo ritmo intenso e alto volume ofensivo. Não por acaso, abriu o placar em oito das últimas dez partidas disputadas.

Além da força no começo dos jogos, o Dortmund também tem protagonizado confrontos movimentados. Nos dez compromissos mais recentes, marcou 23 gols e sofreu 12, em duelos de alta intensidade. Do outro lado, a Atalanta também apresenta números ofensivos consistentes, com média de 1,8 gol por partida no mesmo período, o que indica a possibilidade de um confronto com placar movimentado.

Atuando diante da torcida, a tendência é de mais uma postura agressiva do time comandado por Niko Kovac, que costuma pressionar desde o apito inicial e buscar o primeiro escanteio e o controle das ações logo nos primeiros minutos.

Onde assistir ao vivo o jogo do Borussia Dortmund x Atalanta hoje pela Champions League?

O jogo desta terça-feira, às 17h, entre o Borussia Dortmund e Atalanta terá transmissão ao vivo no Space e HBO Max.

Como assistir online o jogo do Borussia Dortmund x Atalanta hoje?

Você pode assistir à partida online pela HBO Max.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovac)

Gregor Kobel; Niklas Sule, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Maximilian Beier, Serhou Guirassy e Julian Brandt.

Atalanta (Técnico: Raffaele Palladino)

Marco Carnesecchi; Giorgio Scalvini, Berat Djimsiti e Sead Kolasinac; Davide Zappacosta, Éderson, Marten de Roon; Lazar Samardzic, Nikola Krstovic e Nicola Zalewski.