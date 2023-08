Bolt, campeão do X1 Brazil Combate, defende seu cinturão de olho em duelo com Neymar

O X1 Brazil Combate chega à Natal-RN nesta sexta-feira, 4, com mais uma disputa de cinturão. O campeão Bolt defenderá seu posto de número um do país diante de Brasil, em um card que ainda terá outros quatro confrontos. Toda a ação começará a partir das 18h (de Brasília), no Ginásio Nélio Dias.

Bolt, que deixou o futsal do São Paulo Futebol Clube para se dedicar à modalidade, destronou Daniel Coringa na última edição, realizada em Recife, casa do ex-campeão. Agora será a sua primeira defesa de cinturão.

“Sou um dos mais completos jogadores no X1. O X1 é drible, ataque, gols, mas o meu diferencial é a marcação. Tenho a defesa muito forte e velocidade para sair no contra-ataque. Detalhes como frieza na finalização, atenção na próxima jogada, são fundamentais para o sucesso”, aponta o campeão Bolt.

A confiança é tanta que o jogador chamou Neymar para o seu mundo e quer uma disputa de cinturão com o camisa 10 da seleção brasileira em breve.

“Tenho todo o respeito por ele, o Neymar é um dos grandes jogadores do mundo, mas aqui tenho a confiança no meu jogo e manteria meu cinturão. As portas estão abertas para esse desafio”, convocou.

Além de Neymar, Bolt também chamou para a arena Lucas Paquetá, meia da seleção e do West Ham, da Inglaterra. O camisa 11 participou da última transmissão do X1 Brazil Combate, na CazéTV.

“Na última edição do X1 Brazil Combate fui comentarista e agora serei torcedor. O Bolt me desafiou, mas me deixa quietinho aqui em Londres (risos). Quem sabe no futuro não participo de uma edição? Mas só para brincar. Os caras são muito 'brabos'”, elogiou o ex-Flamengo.

No entanto, o irmão de Paquetá, Matheus, fará a sua estreia na X1 Brazil, no evento desta sexta-feira, e terá pela frente o forte Rafa Facão. O confronto abrirá a noite de duelos. Matheus estava na Tombense, Série B do Brasileirão, mas passou a se dedicar à modalidade.

“A Paquetá Sports chegou forte no X1 Brazil Combate. Meu irmão Matheus está muito preparado, teve ótimos resultados e vai incomodar. Treinei com ele nas férias e tomei uma canseira. Dia 4 de agosto será o primeiro passo a caminho do cinturão”, projeta o meia da Premier League.

Bolt também já adiantou que deseja o desafio de Matheus em breve, pois, segundo ele, seria uma ótima forma de atrair o irmão para o X1. “É o confronto que eu quero. Vou batalhar para defender meu cinturão e, quem sabe, vencendo o Matheus, possa instigar o Paquetá a vir para a disputa. Seria um evento e tanto, valendo o cinturão.”

Daniel Coringa, considerado por muitos ainda o número um nacional, participará do card e terá pela frente Ombra, com o objetivo de se recuperar e furar a fila por uma revanche contra Bolt. A última disputa de cinturão entre os dois terminou empatada e foi decidida nos tiros de shootout.

O evento distribuirá R$ 140 mil em prêmios, sendo R$ 50 mil para o campeão, mais R$ 30 mil para cada um dos vencedores dos duelos no meio do card e outros R$ 15 mil para cada um dos vitoriosos nos dois primeiros confrontos da noite.

Além da CazéTV, que transmitirá os principais confrontos, Ney Silva, pioneiro da modalidade, estará presente em Natal e fará uma live na disputa de título.

Os ingressos já estão à venda no site Bilheteria Digital e podem ser adquiridos por R$ 10 (com meia-entrada a R$ 5). A expectativa é de mais uma arena lotada, após capacidades máximas nas cidades de Fortaleza e Recife.