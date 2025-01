Bolívia x Brasil: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Sul-Americano Sub-20

O Bolívia e Brasil se enfrentam neste domingo, 26, às 18h, no Estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela. O confronto é válido pela fase de grupos do Sul-Americano Sub-20 e terá transmissão ao vivo no SporTV e Globoplay.

A Seleção Brasileira, líder do grupo, busca manter a boa campanha na competição, contando com jovens destaques como Vitor Roque e Matheus Gonçalves. A Bolívia, que tenta reagir no torneio, aposta em um jogo físico para surpreender o time brasileiro.

Onde assistir ao vivo o jogo Bolívia x Brasil hoje pelo Sul-Americano Sub-20?

O jogo deste domingo, às 18h, entre Bolívia e Brasil terá transmissão ao vivo no SporTV e Globoplay.

Como assistir online o jogo Bolívia x Brasil hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay (para assinantes do SporTV).

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil hoje pelo Sul-Americano Sub-20?

O jogo deste domingo, às 18h, entre Bolívia e Brasil terá transmissão ao vivo no SporTV e Globoplay.

Como assistir online o jogo do Brasil hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay (para assinantes do SporTV).

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.