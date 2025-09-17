Bolívar x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

A partida entre Bolívar e Atlético-MG acontece nesta quarta-feira, 17 de setembro, às 19h, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

O Bolívar vem de uma sequência invicta de oito jogos e busca aumentar a invencibilidade com uma vitória em casa que pode encaminhar a classificação para a semifinal da competição. O técnico Flávio Robatto não tem desfalques confirmados para a partida. Dessa forma, o treinador deve manter a base que vem atuando nas últimas partidas. Daniel Catãno e Leonel Justiniano estão pendurados, mas estão disponíveis e devem começar entre os titulares.

Já o Atlético-MG chega com uma sequência de sete jogos sem vencer. No entanto, será o primeiro confronto de Jorge Sampaoli na Sul-Americana, o que pode representar a volta por cima da equipe na temporada. Para a partida, o técnico argentino contará com o retorno do zagueiro Junior Alonso, que não estava disponível no último confronto do clube mineiro, pelo Brasileirão. Porém, Sampaoli ainda terá os desfalques de Saravia, Patrick e Caio Maia, que estão no departamento médico. Além disso, o zagueiro Ruan Tressoldi é dúvida e passará por avaliação antes da partida.

Onde assistir ao vivo o jogo entre Bolívar e Atlético-MG hoje pela Copa Sul-Americana?

O jogo entre Bolívar e Atlético-MG, às 19h, terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo entre Bolívar e Atlético-MG hoje?

Você pode assistir à partida online através do ESPN Play e Disney+.

Prováveis escalações

Bolívar (técnico: Flávio Robatto):

Carlos Lampe

Jesús Sagredo (Luis Paz)

Ignacio Gariglio

Miguel Torrén

José Sagredo

Leonel Justiniano

Robson Matheus

Daniel Cataño

Damián Batallini

Carlos Melgar

Martin Cauteruccio

Atlético-MG (técnico: Jorge Sampaoli):