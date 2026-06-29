Bolada derruba Paquetá durante Brasil x Japão e rende memes; veja as reações

Lucas Paquetá protagonizou um dos momentos mais comentados da vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão nesta segunda-feira, 29. Ainda nos primeiros minutos da partida, o meia foi atingido no rosto por uma forte bolada de um companheiro de equipe e caiu imediatamente no gramado, em um lance de fogo amigo que rapidamente repercutiu nas redes sociais.

A reação do jogador após o impacto virou meme entre os internautas, que compartilharam diversas brincadeiras sobre a cena. Entre as publicações, uma das mensagens dizia: "Mataram o Paquetá".

O PAQUETA CAINDO KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/18qREEy1UZ — porra (@cerreja) June 29, 2026

Outra postagem que ganhou destaque afirmava: " O atentado a vida do Paqueta"

Apesar do susto, Paquetá conseguiu permanecer em campo após o lance. No entanto, acabou substituído no intervalo da partida depois de sofrer uma lesão.

O ATENTADO A VIDA DO PAQUETA pic.twitter.com/EG6CCBdMfm — thay¹⁰⁶ (@justinham44) June 29, 2026

Quando será o próximo jogo do Brasil?

A seleção brasileira venceu o Japão por 2 a 1, nesta segunda-feira, 29, no estádio NRG, em Houston, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Com a classificação confirmada, a equipe já volta as atenções para o próximo compromisso no torneio.

O adversário da equipe comandada por Carlo Ancelotti será definido nesta terça-feira, 30. O Brasil enfrentará o vencedor do confronto entre Noruega, segunda colocada do Grupo I, e Costa do Marfim, segunda do Grupo E. A partida será disputada no estádio AT&T, em Dallas, às 14h (de Brasília).

O duelo das oitavas de final está marcado para o próximo domingo, 5, às 17h (de Brasília).