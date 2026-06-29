Esporte

Fase de grupos copa 2026

Bolada derruba Paquetá durante Brasil x Japão e rende memes; veja as reações

Brasil venceu o Japão e agora aguarda o vencedor de Noruega x Costa do Marfim para definir adversário nas oitavas

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 29 de junho de 2026 às 16h53.

Última atualização em 29 de junho de 2026 às 16h57.

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Lucas Paquetá protagonizou um dos momentos mais comentados da vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão nesta segunda-feira, 29. Ainda nos primeiros minutos da partida, o meia foi atingido no rosto por uma forte bolada de um companheiro de equipe e caiu imediatamente no gramado, em um lance de fogo amigo que rapidamente repercutiu nas redes sociais.

A reação do jogador após o impacto virou meme entre os internautas, que compartilharam diversas brincadeiras sobre a cena. Entre as publicações, uma das mensagens dizia: "Mataram o Paquetá".

Outra postagem que ganhou destaque afirmava: " O atentado a vida do Paqueta"

Apesar do susto, Paquetá conseguiu permanecer em campo após o lance. No entanto, acabou substituído no intervalo da partida depois de sofrer uma lesão.

Quando será o próximo jogo do Brasil?

A seleção brasileira venceu o Japão por 2 a 1, nesta segunda-feira, 29, no estádio NRG, em Houston, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Com a classificação confirmada, a equipe já volta as atenções para o próximo compromisso no torneio.

O adversário da equipe comandada por Carlo Ancelotti será definido nesta terça-feira, 30. O Brasil enfrentará o vencedor do confronto entre Noruega, segunda colocada do Grupo I, e Costa do Marfim, segunda do Grupo E. A partida será disputada no estádio AT&T, em Dallas, às 14h (de Brasília).

O duelo das oitavas de final está marcado para o próximo domingo, 5, às 17h (de Brasília).

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