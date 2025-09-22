Bola de Ouro 2025: saiba o horário, onde ver e quais brasileiros estão indicados

A cerimônia da Bola de Ouro 2025 acontece nesta segunda-feira, 22, às 16h (horário de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Organizada pela revista France Football, a premiação é considerada o principal reconhecimento individual do futebol mundial, homenageando jogadores, treinadores e clubes da temporada 2024/25.

Além da tradicional coroação dos melhores do mundo no masculino e no feminino, o evento distribui troféus como o Kopa (melhor atleta sub-21), o Yashin (melhor goleiro), além de prêmios para artilheiros, técnicos e clubes do ano.

A edição de 2025 marca a 68ª vez em que a Bola de Ouro é entregue desde sua criação, em 1956.

Quem são os brasileiros indicados à Bola de Ouro?

Entre os brasileiros indicados, o atacante Vinicius Jr., do Real Madrid, e o atacante Raphinha, do Barcelona, Marta, do Orlando Pride e Amanda Gutierres, do Palmeiras, são finalistas.

Vinicius Jr. foi vice-campeão na edição anterior e causou repercussão ao não comparecer à cerimônia, mas retorna em 2025 como um dos favoritos, após uma temporada de destaque. Já Raphinha faz sua estreia na lista de indicados, refletindo seu impacto no futebol europeu e na seleção brasileira.

Vinicius Jr.: com a taça de campeão da Champions League (Glyn Kirk/AFP)

Além de Vinicius Jr. e Raphinha, o jovem atacante Estêvão, ex-Palmeiras e atualmente no Chelsea, foi indicado ao Troféu Kopa, que premia o melhor jogador sub-21 do mundo. Sua presença na lista destaca a geração promissora de talentos brasileiros no cenário internacional.

O Botafogo, campeão brasileiro e da Copa Libertadores em 2024, também está na disputa pelo prêmio de Clube do Ano. O time carioca concorre com grandes clubes europeus, como Barcelona, Chelsea, Paris Saint-Germain e Liverpool, mostrando a força do futebol brasileiro no cenário global.

Onde assistir à premiação ao vivo?

A transmissão será feita ao vivo pela TNT, HBO Max e canal oficial da TNT Sports no YouTube, permitindo ao público acompanhar em tempo real os vencedores em 13 categorias.