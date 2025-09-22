Bola de Ouro 2025: Real Madrid deve boicotar premiação pelo segundo ano seguido; diz jornal

MADRID, SPAIN - JULY 16: Real Madrid new signing, Kylian Mbappe is unveiled at Estadio Santiago Bernabeu on July 16, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images) (Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 11h22.
Pelo segundo ano consecutivo, o Real Madrid decidiu não participar da cerimônia da Bola de Ouro, marcada para esta segunda-feira, 22, em Paris, de acordo com informações do jornal espanhol "As".
Segundo o jornal, a postura do clube espanhol tem origem em 2024, quando o prêmio foi concedido a Rodri, do Manchester City, e não a Vinícius Júnior, então favorito. O clube chegou a fretar um voo para Paris, mas cancelou a viagem às vésperas do evento.
Na ocasião, o Real Madrid afirmou em comunicado que, se Vinícius não fosse reconhecido como o melhor do mundo, o prêmio deveria ao menos contemplar Dani Carvajal.
Para o clube, a ausência de reconhecimento reforçou a percepção de desrespeito por parte da organização da Bola de Ouro.
Neste ano, o Real manteve a decisão de não enviar dirigentes ou representantes oficiais. Os jogadores indicados — Mbappé, Vinícius Júnior, Bellingham, Huijsen e Courtois — foram autorizados a comparecer individualmente.
No futebol feminino, apenas Caroline Weir representará o clube em Paris.