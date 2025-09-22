Bola de Ouro 2025: Real Madrid deve boicotar premiação pelo segundo ano seguido; diz jornal

Pelo segundo ano consecutivo, o Real Madrid decidiu não participar da cerimônia da Bola de Ouro, marcada para esta segunda-feira, 22, em Paris, de acordo com informações do jornal espanhol "As".

Segundo o jornal, a postura do clube espanhol tem origem em 2024, quando o prêmio foi concedido a Rodri, do Manchester City, e não a Vinícius Júnior, então favorito. O clube chegou a fretar um voo para Paris, mas cancelou a viagem às vésperas do evento.

Protesto contra critérios

Na ocasião, o Real Madrid afirmou em comunicado que, se Vinícius não fosse reconhecido como o melhor do mundo, o prêmio deveria ao menos contemplar Dani Carvajal.

Para o clube, a ausência de reconhecimento reforçou a percepção de desrespeito por parte da organização da Bola de Ouro.

Edição de 2025

Neste ano, o Real manteve a decisão de não enviar dirigentes ou representantes oficiais. Os jogadores indicados — Mbappé, Vinícius Júnior, Bellingham, Huijsen e Courtois — foram autorizados a comparecer individualmente.

No futebol feminino, apenas Caroline Weir representará o clube em Paris.