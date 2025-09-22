Esporte

Bola de Ouro 2025: Real Madrid deve boicotar premiação pelo segundo ano seguido; diz jornal

Clube espanhol alega desrespeito após exclusão de Vinícius Júnior e Carvajal na edição de 2024

MADRID, SPAIN - JULY 16: Real Madrid new signing, Kylian Mbappe is unveiled at Estadio Santiago Bernabeu on July 16, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images) (Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images)

MADRID, SPAIN - JULY 16: Real Madrid new signing, Kylian Mbappe is unveiled at Estadio Santiago Bernabeu on July 16, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images) (Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 11h22.

Pelo segundo ano consecutivo, o Real Madrid decidiu não participar da cerimônia da Bola de Ouro, marcada para esta segunda-feira, 22, em Paris, de acordo com informações do jornal espanhol "As".

Segundo o jornal, a postura do clube espanhol tem origem em 2024, quando o prêmio foi concedido a Rodri, do Manchester City, e não a Vinícius Júnior, então favorito. O clube chegou a fretar um voo para Paris, mas cancelou a viagem às vésperas do evento.

Protesto contra critérios

Na ocasião, o Real Madrid afirmou em comunicado que, se Vinícius não fosse reconhecido como o melhor do mundo, o prêmio deveria ao menos contemplar Dani Carvajal.

Para o clube, a ausência de reconhecimento reforçou a percepção de desrespeito por parte da organização da Bola de Ouro.

Edição de 2025

Neste ano, o Real manteve a decisão de não enviar dirigentes ou representantes oficiais. Os jogadores indicados — Mbappé, Vinícius Júnior, Bellingham, Huijsen e Courtois — foram autorizados a comparecer individualmente.

No futebol feminino, apenas Caroline Weir representará o clube em Paris.

Acompanhe tudo sobre:Real MadridFutebolFutebol europeuJogadores de futebol

Mais de Esporte

Bola de Ouro 2025: saiba o horário, onde ver e quais brasileiros estão indicados

Jogos de hoje, domingo, 21 de setembro de 2025: onde assistir ao vivo e horários

Palmeiras x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Real Madrid x Espanyol: onde assistir e horário pela La Liga

Mais na Exame

Future of Money

Banco Safra lança 'dólar digital' próprio e entra no mundo das stablecoins

Economia

Dinheiro emprestado para a Argentina está vindo para o Brasil, diz Haddad

EXAME Agro

Governo cria linha de crédito de R$ 12 bi para socorrer produtores afetados por eventos climáticos

Mercados

Ibovespa começa semana em baixa e se distancia dos 146 mil pontos