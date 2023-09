Bola de Ouro 2023: France Football começa a divulgar os melhores da temporada; veja indicados

A France Football divulgou nesta quarta-feira, 6, os jogadores de futebol indicados ao prêmio Bola de Ouro de 2023. O tradicional troféu vai consagrar o "melhor jogador do mundo" e a "melhor jogadora do mundo" na temporada 2022/23.

No momento, o francês Karim Benzema é o atual vencedor entre os homens. Já entre as mulheres, a atual campeã é Alexia Putellas. Segundo a revista francesa, a cerimônia será realizada no dia 30 de outubro.

Por enquanto, não há candidatos brasileiros. Para a premiação feminina, a atacante Debinha é a única representante brasileira. Por outro lado, a espanhola Aitana Bonmatí é a favorita para o troféu. Ela foi eleita melhor jogadora da Copa do Mundo.

Putellas, a vencedora do prêmio nos dois últimos anos, sofreu com uma grave lesão na temporada e, por isso, não foi indicada.

Indicados à Bola de Ouro 2023 de melhor jogador:

Gvardiol (Croácia/RB Leipzig/Manchester City)

Onana (Camarões/Inter de Milão/Manchester United)

Benzema (França/Real Madrid/Al-Ittihad)

Musiala (Alemanha/Bayern de Munique)

Salah (Egito/Liverpool)

Bukayo Saka (Inglaterra/Arsenal)

De Bruyne (Bélgica/Manchester City)

Bellingham (Inglaterra/Borussia Dortmund/Real Madrid)

Kolo Muani (França/Eintracht Frankfurt/PSG)

Bernardo Silva (Portugal/Manchester City)

Indicadas ao Bola de Ouro de melhor jogadora: