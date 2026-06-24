Bola de futebol mais antiga do mundo é exibida pela primeira vez nos Estados Unidos

Enquanto seleções disputam vagas nas fases decisivas da Copa do Mundo de 2026, uma das maiores atrações ligadas à história do futebol desembarcou em Miami. A cidade recebeu nos últimos dias a primeira exibição nos Estados Unidos da bola de futebol mais antiga já encontrada, uma peça datada entre 1540 e 1570 e considerada um dos artefatos mais valiosos da história do esporte.

O objeto, que faz parte do acervo do Smith Art Gallery and Museum, na cidade de Stirling, na Escócia, foi apresentado ao público em um evento realizado no Club 90, espaço que reúne convidados e personalidades ligadas ao Mundial.

A chegada da relíquia acontece às vésperas do confronto entre Brasil e Escócia pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo, marcado para esta quarta-feira, 24, em Miami. A coincidência reforçou o interesse pela peça, que tem origem justamente no país britânico.

Descoberta durante trabalhos de restauração no histórico Castelo de Stirling, a bola foi encontrada escondida na estrutura do edifício e surpreendeu pesquisadores pelo seu estado de conservação. Produzida artesanalmente em couro e preenchida com uma bexiga de porco, ela representa as origens do futebol séculos antes da criação das regras modernas do esporte.

Especialistas acreditam que a peça tenha sido confeccionada durante o período do reinado de Maria Stuart, conhecida como Mary Queen of Scots. A datação coloca o objeto em uma época muito anterior à fundação das principais entidades esportivas e até mesmo à independência dos Estados Unidos.

Relíquia atravessa quase cinco séculos

Com quase cinco séculos de existência, a bola é um símbolo das origens do futebol. Produzida muito antes da criação das regras modernas do esporte, ela ajuda a contar a história de uma modalidade que hoje mobiliza milhões de torcedores e movimenta bilhões de dólares em todo o mundo.

A exibição faz parte da programação paralela da Copa do Mundo em Miami. O Club 90 tem recebido eventos voltados à cultura e à história do futebol, além de servir como ponto de encontro para convidados durante o torneio.

Próxima parada será museu em Coral Gables

Após a apresentação inicial em Miami, a bola seguirá para o Coral Gables Museum, onde integrará a exposição "Diplomacy and the Beautiful Game: from Scotland to Brazil to Haiti", organizada pelo Consulado-Geral do Brasil em Miami.

A mostra busca explorar as conexões históricas e culturais criadas pelo futebol entre diferentes países e terá como uma de suas principais atrações justamente a peça escocesa, considerada por muitos historiadores um dos objetos mais importantes já preservados relacionados às origens do esporte.