Boca Juniors x Palmeiras: onde assistir, escalações e horário do jogo pela Libertadores

Boca Juniors e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira, 28, às 21h30, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina. A partida é válida pela semifinal da Libertadores da América.

Se reencontrando na fase de semifinal cinco anos depois, Palmeiras e Boca Juniors entram em campo mirando sair na frente do confronto de 180 minutos. O Palmeiras, que é vice líder do Brasileirão, eliminou o Atlético MG e Deportivo Pereira, nas oitavas e quartas de final. Já o Boca, eliminou o Nacional e Racing, nas mesmas fases.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira terá todo o elenco a disposição. A ausência é apenas para Dudu, que ainda se recupera de uma lesão no joelho e não viajou para a Argentina.

Do outro lado o Boca Juniors, busca com apoio do seu torcedor, retomar o caminho das vitórias. A equipe empatou contra o Lanús por 1 a 1, em jogo válido pelo Campeonato argentino.

O técnico Jorge Almiron não deve escalar Valentin Barco, de 19 anos, que se recupera de problemas físicos. A esperança de gols está para o atacante uruguaio Cavani.

Escalação do Boca Juniors contra o Palmeiras

Romero; Blondel, Figal, Rojo e Fabra; Medina, Pol Fernández, Ezequiel Fernández; Advíncula, Cavani e Janson

Escalação do Palmeiras contra o Boca Juniors

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje pela Libertadores?

O jogo desta quarta-feira, às 21h30, entre Boca Juniors e Palmeiras terá transmissão na ESPN e Star+

Como assistir online Boca Juniors x Palmeiras hoje?

Você pode assistir a partida online através do Star+.

Qual é o próximo jogo do Palmeiras ?